"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Uzun süre tok tutuyor: 'Kaçamak'

17 Eylül 2018, Pazartesi 14:00
Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "Pirjona", günümüzde "Kaçamak" olarak bilinen yemek, tereyağının eşsiz kokusuyla damak tadı arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İçerisinde eridiği tencerede mısır unuyla buluşan tereyağına katılan suyla aş halini alan "Kaçamak", uzun süre tok tutması dolayısıyla tercih ediliyor.

Pekmez, şeker ve yoğurdun sos olarak kullanıldığı "Kaçamak", Bulgaristan'dan Kırklareli'ne göçen, Rumeli'de Bulgarca konuşan Türk ve Müslüman topluluğu Pomakların göçle geldiği ve çokça yaşadığı Üsküp beldesinde kadınların haftalık buluşmalarında ana yemek olarak sofralara taşınıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, yaptığı açıklamada, Pomakların Kırklareli mutfağına armağanı olan "Kaçamak" yemeğinin lezzetinin kelimelerle anlatılmayacağını söyledi.

Özellikle Pomak kadınlarının kendi aralarındaki toplanmalarında ve komşularına ikramlarıyla gelenekselliğini koruyan yemeğin, ilişkileri kuvvetlendiren bir kültür unsuru haline geldiğini anlatan Asan, "Kaçamak, eski bir Pomak yemeğidir. Kaçamak, Pomakların yaşadığı bölgelerde ve gastronomi alanındaki yerini de almış durumdadır. Pomakların sahip çıkması ile günümüze taşınan Kaçamak, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini kazanıyor. Kaçamak, lezzetinin yanı sıra komşuluk ilişkilerine de katkı sağlıyor." dedi.

"Lezzetimize sahip çıkıyoruz"

Yöre sakinlerinden Birgül Şık ise annesinden yapımını öğrendiği "Kaçamak" adlı yemeği yaklaşık 30 yıldır yaptığını söyledi.

Çocuklarına da bu gelenek ve lezzeti aktardığını belirten Şık, yemeğin yapımının da lezzetinin de çok güzel olduğunu kaydetti.

Nasıl yapılır?

Elinin lezzeti çevredekilerin dilinden düşmeyen Birgül Şık, annesinden aldığı "Kaçamak" tarifini şu şekilde anlattı:

"1,5 litre su doldurulan tencere, kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içine yemek kaşığı ile tuz, az miktarda tereyağı atılır. Daha sonra 400 gram mısır unu yavaş yavaş salınır. Bir yandan da tahta kaşıkla topak olmaması için hızlı olarak karıştırılır. Mısır ununun tamamı konduktan sonra tahta kaşığın tersi ile mısır unu tencereye bastırılarak 5 dakika kaynatılır. Pişen 'Kaçamak' tepsiye konulur, kaşığın tersi 'kaçamağa' bastırılarak, üzerine yakılan tereyağ dökülür. Son olarak üzerine isteğe bağlı olarak pekmez, yoğurt ya da toz şeker dökülerek servis edilir."

AA

Etiketler: kırklareli, kaçamak
Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

    Türk Lirası ucuz kaldı

    MEB, özel okul teşvik tercih sonuçlarını açıkladı

    "Bu faiz, esnafı, tüccarı, çiftçiyi, vatandaşı batırır''

    Faiz de durduramıyor

    Soçi'den ortak açıklamalar

    AB'den Yunanistan'a kritik ziyaret

    Antalya'da endişelendiren yangın

    Resmî Gazete de kâğıt baskıya son verdi

    '15 Ekim'e kadar biraz sabretsinler'

    Uzun süre tok tutuyor: 'Kaçamak'

    Menderes'e vefa... 'Bu memleketin her toprağında onun hizmetleriyle karşılaşırsınız'

    iPhone’un en üst versiyonu 16 bin TL

    'İmar Barışı'nı 'fırsat' bildiler!

    Birden fazla ihlale ayrı ceza

    Reklem Kurulu'ndan "Sn ..... son uyarı'' SMS'leri hakkında karar

    17 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı, uzun benzin kuyrukları oluştu!

    İranlı reformist siyasetçiden dikkat çeken İran - İsrail iddiası

    Umreye gidenlere ilişkin yeni bir uygulama başlatıldı

    Merkezi yönetim bütçesi 50,8 milyar lira açık verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İran, İslâm adına çok hata yaptı’
    Genel

    Umreye gidenlere ilişkin yeni bir uygulama başlatıldı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. İsa (as) meselesini bitirirken…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün mal varlığımızı Kayyum-u Bâki’ye devrettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    12 Eylül darbecilerinin önünü kim nasıl açtı?
    Genel

    Mardin’de Demokrat Parti rüzgârı
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyatımız için seferberlik zamanı
    Genel

    Krize faiz sürükledi
    M. Said ZEKİ

    Bediüzzaman’dan Orson Welles’e

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.