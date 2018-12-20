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Van’da kitap fuarı bereketi

20 Aralık 2018, Perşembe 00:39
Van Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Doğu Anadolu’nun en büyüğü olan Van Kitap Fuarı’nı 10 günde yaklaşık 250 bin kitapsever ziyaret etti.

Yeni Asya Neşriyat’ın da iştirak ettiği kitap fuarına ilgi beklenenin üzerinde oldu. Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7 Aralık’ta başlayan fuarda, söyleşi ve panellerin yanı sıra çocuk aktiviteleri düzenlendi, 100’e yakın yazar okurlarıyla buluştu. 150 yayınevi ve 150 yazarın katıldığı fuar alanına Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti sunuldu, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde 25 bin öğrenci fuar alanına taşındı.

İLGİ TAHMİNLERİN ÜZERİNDEYDİ

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, kültürel faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, fuara ilginin hedeflerinin çok üzerinde olduğunu kaydetti. Van Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl ilkini düzenlediği fuarı yaklaşık 150 bin kitapsever ziyaret etmişken bu yıl ise 250 bin kitapsever geldi.

RİSALE-İ NUR’A YOĞUN İLGİ

Çağımızın yetiştirdiği  İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin öz memleketim dediği  Van’da kitap fuarı düzenlenmesinin Van adına sevindirici olduğuna dikkat çeken Yeni Asya Neşriyat Satış Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, “Özellikle Risale-i Nurlar’a ilgi yoğundu. Yeni Asya  Van’ı önemsiyor. Bu yılki fuara katılım oldukça yoğundu. Fuarı Van milletvekilleri,  siyasî parti ve STK temsilcileri ziyaret etti” dedi. 

Beyza Çomak - Van

Etiketler: kitap fuarı
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