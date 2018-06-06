Van’daki Sözler

Bediüzzaman Hazretleri’nin telif ettiği Sözler eserinin bulunduğu maket otuz yılı aşkın bir süredir merkez Beşyol Kavşağı’nda Van’ın en işlek caddesinde arz-ı endam ediyor.

Kutlu ailesi olarak bilinen, Van’ın ileri gelen ailelerine ait kırtasiye dükkânı üzerinde bulunan Sözler maketi, Bediüzzaman Hazretleri’ni ve eserlerini tanıtma adına önemli bir fonksiyon icra ediyor. Van’ın ünlü ressamlarından Hüseyin Aşça tarafından hazırlanan Sözler kitabının maketinin yanında ressamın Bediüzzaman ve mekânları, Bediüzzaman posterleri ile alâkalı bir çok resim çalışması da bulunuyor. Ressam Hüseyin Ayça, Van’da Bediüzzaman ressamlığıyla da özdeşleşmiş bir sanatçı olarak biliniyor. Haber: Mustafa Öztürkçü - Van

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