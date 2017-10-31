Van Kitap Fuarı sona erdi

20-29 Ekim arasında yapılan Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı pazar günü sona erdi.

Birçok yazar ve yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen kitap fuarına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Şehir merkezine uzak olmasına rağmen katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenirken fuarın son gününde yazarımız Rifat Okyay da kitaplarını imzalayarak ziyaretçilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Van merkezden gün içinde her saat başı ücretsiz otobüslerin çalıştığı Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı çevre illerden katılan ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılandı. Van - Cemil Said Demirdöğmez

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