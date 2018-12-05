Yakınlığın örneği Âkif

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Arnavutluk’ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğiyle başşehir Tiran’da “Osmanlı Uygarlığı” sempozyumu düzenlendi.

Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Günsel Renda’nın “Osmanlı Uygarlığı” isimli kitabının Arnavutça tercümesinin yayımlanması vesilesiyle düzenlenen sempozyuma YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra ve Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Prof. Dr. Persida Asllani’nin yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’dan akademisyenler katıldı. YTB Başkanı Eren, “Kendisi de Arnavut kökenli olup kültür ufkumuzun ve edebiyat dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden birini teşkil eden ve İstiklâl Marşı şairimiz olan Mehmet Âkif, toplumlarımız ve kültürlerimiz arasında tesis edilmiş bu yakınlığın en müşahhas örneklerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı. ALSAR Başkanı Gurra da Osmanlıyla ilgili yeterli sayıda kitaplarının bulunmadığını belirterek, “500 yıllık tarihî dönemle ilgili eserler yönünden büyük bir boşluk olduğunu görerek bu adımı attık. Ciddî yazar ve araştırma eksikliği var.” ifadelerini kullandı.