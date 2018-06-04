Yapraklara sevgi işliyor

Nick MerdeRyan usta, yarım asırdır sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını yapraklara işliyor. Yaprakları dünyanın dört bir yanına yayılan usta ilk eserine Yunus Emre’nin ‘Sev seni seveni’ sözünü işlemiş.

10 yaşında başladığı serüvenini Kapalıçarşı’da sürdürmeye devam eden Nick Merderyan dünyaya sevgi mesajları yayıyor. ‘Hoş görü yaprakları’ adını verdiği yaprakların üzerine çeşitli mesajlar nakışlayan Merderyan serüvenini şöyle anlatıyor; “O sıralar lüle taşı işiyle uğraşıyorum. Gelen bitki difenbahia, sadece yaprağı var. İki yaprağının sararmış olduğu dikkatimi çekti. Neden yaptığımı bilmediğim şekilde kitabın arasına koydum, bir fikrim yoktu. Gayriihtiyari o an yapılmış bir hareket.”

‘Sev seni seveni’

Hikâyesini ve başarısını pek çok yerde duyduğumuz Merderyan ustayla ‘Cep Hikâyeleri’ isimli Youtube kanalında karşılaşıyoruz. Hikâyesini ve barış dilini orada da anlatan usta ilk yapraklarına Kanunî Sultan Süleyman’ın tuğrasını ve Yunus Emre’nin ‘sev seni seveni’ sözünü işlemeyi işlemiş. İlk çalışmasını satış amacıyla yapmadığını belirten usta güzelliğine doyamadım’ dediği ilk çalışması satılınca, yapraklarla olan macerası da başlamış olur. 1968 yılında İslâmî tasarımlarla başladığı çalışmalarına daha sonra Hıristiyanlık, Musevilik’le ilgili konuları da ekler. Dinlerin, sevgi ve barış mesajlarını işlediği bu yapraklara ‘hoşgörü yaprakları’ adını verir.

Mânasını bilmeleri şart

Nick Usta her bir yaprağın farklı mesajlar ve manevî anlamlar taşıdığını, bu sebeple sadece görsel amaçlı satılamayacağını söylüyor. Hatta beğendiği bir yaprağı almak üzere olan müşterisi ile arasında geçen ilginç diyaloğu şu şekilde paylaşıyor: “O kargaşa içerisinde ben hazırlarken kendi aralarındaki konuşmaları duydum. Bu banyoda iyi durur falan. Ama bu Âyetel Kürsî, banyoya konulacak şey değil. Kâğıtları yerine koydum. ‘Sanırım banyoya koyacaksınız. Bu orada kullanılmaz, önemli bir duâ’ dedim, muhtevasını anlattım. ‘Satamam, farklı bir şey bakın.’ Şaşırdılar. Tam detaylı anlatınca teşekkür edip ‘evimizin en güzel yerine asacağız’ dediler. Aldıkları eserin içindeki mesajı mutlak bilmeleri lâzım.” Nick ustanın dükkânını ziyaret edenler arasında İngiltere Kraliçesi Elizabet, Suudi Kraliyet Ailesi, Katar Emiri önemli müşterileri arasında bulunurken Clinton ve Bush aileleri, Bill Gates, İspanya Kraliçesi Sofia ve daha birçok yer alıyor.