Yayınevlerinden protesto

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manisalı öğrencilerin okul saatlerinde fuara götürülmemesi yönünde talimat vermişti. Bu uygulamayı protesto eden Pamiray, Timaş ve Yeni Nesil başta olmak üzere birçok yayınevi ise okul saatlerinde stantlarını kapattı.

Siyaset, kitapla öğrenci arasına giremesin

Manisa kitap fuarında neler oluyor?

Manisa 2. Kitap Fuarı, 5174 Sayılı Kanuna uygun olarak, bütün resmî izinleri alınmış olan ve Türkiye Fuar Takviminde yer alan, yasal bir fuar olarak açıldı.

Fakat, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manisalı öğrencilerin okul saatlerinde fuara götürülmemesi yönünde talimat vermişti. Bu uygulamayı protesto eden Pamiray, Timaş ve Yeni Nesil başta olmak üzere birçok yayınevi ise okul saatlerinde stantlarını kapattı.

İkinci kez düzenlenen Manisa Kitap Fuarı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğünün son dakika müdahalesiyle okulların toplu katılımına yasak getirildiği bilgisi basına yansımıştı.

SNS Fuarcılık firması yaptığı açıklamaya göre, tüm izinleri alınmış olan fuar Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ve işbirliğiyle hazırlanmış, şehirdeki 35 bin öğrencinin araçlarla fuara erişmesi planlanmıştı.

Fuara 2 gün kala fuar firması İl Milli Eğitim Müdürlüğünden telefonla aranmış ve müdürlüğün desteğini çektiğini, öğrenci ve öğretmenleri fuara taşıma organizasyonunu iptal ettiğini öğrendi. Bu ani karara gerekçe olarak ise imza gününe gelecek olan yazarlar gösterildiği belirtildi.

Fuarda 100 yayınevi bulunuyor

SNS Fuarcılık firması yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürünün okul müdürlerine gönderdiği Whatsapp mesajında “fuarda farklı maksatların gözetliyor endişesi ile tek taraflı bir boyut öne çıkartılması” ifadeleri kullanılmıştır. Haftalardır fuarın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında açıkça yayınlanan yayınevi, yazar, etkinlik bilgilerinin son anda bir engel haline getirilmesi anlaşılır görünmemektedir. Müdürlüğün bu beyanı fuara 2 gün kala, resmi yazı yerine telefon ve Whatsapp mesajları ile yapması da kararın ciddiyetini sorgulatmaktadır. Kararın Manisa Valisi ile görüşme sonrası alındığı da iddia edilmektedir, böyle ise durum daha da vahimdir. Bu engellemenin biz yayıncılar için en önemli ve üzücü yanı, öğrencilerin, ziyaretçi kitlesinin büyük bölümünü oluşturdukları ve heyecanla bekledikleri, 100 yayınevinin kitaplarıyla, 100’den fazla yazar ve çizerle tanışma olanağı bulacakları bu değerli kültür etkinliğinden, “yazarlar”dan ötürü mahrum edilmesindeki vahamettir” ifadeleri yer almıştı.

HABER - FOTOĞRAF: YENİ ASYA

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Beklenen fuar açıldı