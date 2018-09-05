Yaylada salıncaklı manzara

Selim Demirbaş, 3 bin rakımlı Tahpur yaylasında yaylada salıncak kurarak, burayı ziyarete gelenlere farklı bir ortam hazırlıyor.

Çayeli, Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan Selim Demirbaş (Hutoğlu) Senoz Vadisi yaylalarından Tahpur Yaylası’nda farklılıklarıyla yeni vizyon oluşturdu. Selim Demirbaş, yaylada yaptığı salıncak ile ulusal TV ve gazetelere haber oldu.

Rize’ye 80 km uzaklıkta bulunan Tahpur Yaylası eski yıllarda hayvancılıkta en ön saflarda yer alırken bugün ancak iki hane hayvancılık yapıyor. Diğer yaylacılar ise tatil amacıyla yaylalara geliyor.

Kaçkar Dağları’na paralel kurulmuş olan bu yaylada yaşayan Selim Demirbaş (Hutoğlu) asıl mesleği biyolog olmasına rağmen hayvancılık ve çobanlığı tercih etmiş.

TAHPUR’A TURİSTİK TESİS

Çayeli, Yeşiltepe Köyü’nden Hutoğlu ailesinden olan Selim Demirbaş, “Okulu bitirince bir arkadaşımın tavsiyesi ile yaylaların en yükseklerinden biri olan Tahpur’da turist tesisi açtım. 3 aylık biz sezonumuz var. Çok güzel manzaralara sahip yaylamızda aynı zamanda hayvancılık yapıyorum. Diğer yaylalarda salıncak kurulmuş ve para ile vatandaşlara hizmet verdiklerini öğrenince ben de 3000 rakımlı bu yaylada salıncak kurmak istedim ve kurdum. Salıncak ile buraya ziyarete gelenlere farklı bir ortam hazırlayıp ücret de almıyorum. Hava güzel olunca manzara seyretmek isteyenleri buraya dâvet ediyorum” dedi.

ABDULLAH UZUN - PAZAR/RİZE