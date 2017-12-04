Yazarlarımız Mersin’de kitaplarını imzaladı

3. Mersin CNR Kitap Fuarı’ndaki standımızda geçtiğimiz haftasonu da yazarlarımız kitaplarını imzaladı.

25 Kasım’da CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde açılan 3. Mersin CNR Kitap Fuarı’nda yerini alan Yeni Asya Neşriyat standında yazarlarımızdan Yasemin Güleçyüz, Rifat Okyay ve Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayarak okuyucularla buluştu. Yeni Asya Neşriyat da, 3 nolu girişin hemen arka tarafında yerini almış durumda. Yeni Asya Gazetesi yazarlarından İsmail Tezer ve Hayreddin Ekmen bugün kitaplarını imzaladı. Birçok kişinin ilgiyle karşıladığı yazarlarımız, kitapseverlerle fotoğraf çektirdi, sorularını cevapladı. Mersin – Yeni Asya

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