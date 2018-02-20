Yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor

Bu yıl 12. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nın dördüncü gününde, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu kitaplarını imzaladı.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyare ettiği 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarımız Ali Vapurlu kitabını imzalayarak okuyucularıyla buluştu. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler.

Kitaba yoğun ilgi ümit veriyor

Öte yandan 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’na geçtiğimiz haftasonu görülmemiş bir ilgi gösterildi. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitap severler, bu durumdan şikâyet etmedikleri dikkat çekti. Haftasonu yüzlerce yazar okuyucuları ile buluşurken, yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifaüde ederken, gelecek için ümitli olduklarını dile getirdiler.

İmza programı

450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. 20 Şubat Rifat Oktay, 23 Şubat Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir, 24 Şubat Ali Ferşadoğlu, 25 Şubat tarihinde de Süleyman Kösmene okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Fuarın son günü Süleyman Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA