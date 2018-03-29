'Yeditepe Bienali' 31 Mart'ta başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yeditepe Bienali" 31 Mart-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

"Yeditepe Bienali", 31 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında 100'ün üzerinde projeyle, Akdeniz Medreseleri, Arkeoloji Müzesi, Aya İrini, Ayvansaray Cami Müzesi ve Meydanı, Beyazıt Meydanı, Çinili Köşk ve Hobyar Mescidi gibi 30'a yakın tarihi mekanda sanatseverleri ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Yeditepe Bienali"ne ilişkin detaylar, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeditepe Bienali'nin içeriği ve sunum tekniğiyle, dünyada örneğine rastlanmayan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Demir, geleneksel sanatın eşsiz örneklerinin bienal başlığı altında ilk kez sergilendiğine dikkati çekerek, "Şimdiye kadar kapalı ortamlarda hapsolmuş, aslında layık olduğu değeri bulma konusunda güçlük çekmiş bu eserlerimizin insanlarla buluşması, üstelik de şehre yayılmak suretiyle tüm insanların huzuruna çıkarılması açısından son derece önemli. Batı'yla mukayese ettiğimizde, Batı'da olağanüstü eserler cam fanuslar arkasında, müzelerle insanların huzuruna gelirken, Fatih'te, ülkemizde, şehrimizde bu eserlerin detaylı baktığımızda dokunabildiğimiz, gördüğümüz, içinde yaşadığımız eserler haline dönüştüğünü rahatlıkla görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan da yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başladıklarını ve Yeditepe Bienali'ni düzenlemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Demirkan, güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, "Bienal fikri ortaya çıktığı noktadan itibaren klasik sanatlarımızla ilgili hemen hemen bütün sanatçılarımız ciddi manada bu hususa katkı sağlamak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular." dedi.

Geleneksel sanatlarda ilk bienal denemeleri

Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula ise geleneksel sanatların daha sakin üretimlerin yapıldığı bir saha olduğunu ve bu alanın bienalde ilk denemelerinin oluşacağını kaydetti.

Kula, geleneksel sanatlara çok fazla talep olduğuna ve bu alanda çok sayıda değerli sanatçının yetiştiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Özellikle Topkapı Sarayı'nın kurulmasıyla beraber sanat üretimi zirveye çıkıyor. Bununla birlikte devasa mimari eserler ortaya çıkıyor. Klasik sanatların aslında sadece çerçevelerde ya da kitaplarda değil, hayatın her parçasına taşmış bir üretim olduğunu ortaya koyan, bunu çok kıymetli eserlerle bizlere ifade eden bir ortamla karşılaşıyoruz. Camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, temel olarak kamusal hizmet kültürü adına inşa edilmiş mekanlar aslında zaten bizim sanatlarımızın en önemli sergi salonları."

Yeditepe Bienali

Farklı alanlarda 600'ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı Yeditepe Bienali, 100'ün üzerinde projeyle, Akdeniz Medreseleri, Arkeoloji Müzesi, Aya İrini, Ayvansaray Cami Müzesi ve Meydanı, Beyazıt Meydanı, Çinili Köşk ve Hobyar Mescidi gibi 30'a yakın tarihi mekanda sanatseverleri ağırlayacak.

Bienalin açılışı, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen bir törenle Ayasofya'da yapılacak.

Bienalin "Çiçeğin Her Hali", "Kuş Misali", "İstanbul'a Dair", "Kusursuz Tekrar" ve "Mekandan Taşanlar" olmak üzere beş farklı alt teması bulunuyor.

Uluslararası hat ve tezhip sergilerinin yer alacağı bienal kapsamında, minyatür, tezhib, kalemişi, ebru, çini, hat, seramik, resim, heykel ve fotoğraf dallarında karma ve kişisel sergiler de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Bienalde koleksiyon sergileri, canlı performanslar ve atölye çalışmalarının yanı sıra Hezarfen Edhem Efendi, Necmeddin Okyay ve Mustafa Düzgünman için anma programı yapılacak.

Yeditepe Bienali, "Nereden nereye?" sorusunu merkeze alan "Gelecekte Gelenek" başlıklı sempozyumuyla da duayen isimleri birçok oturumda konuk edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen bienal, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Bienali teması "Ehl-i Hiref"

Meslek, sanat ve iş manalarına gelen "hirfet" sözcüğünün çoğulu olan "hiref", Osmanlıcada sanat ve zanaatı bir arada ifade eden bir kelime olarak kullanılıyor. El işçiliğine dayanan hemen her türlü üretim "hiref" kapsamında değerlendirilirken, üretenler de "ehl-i hiref (sanat ehli / sanat erbabı) olarak adlandırılıyor.

Yeditepe Bienali, "Ehl-i Hiref" teması ile teşkilatın bizatihi kendisinin nasıl bir işleve sahip olduğunu göstermenin yanında, bu teşkilatın temel taşlarını oturttuğu gelenekli sanatların bugün geldiği noktayı ve yeni çağların yeni sanat dallarında üretilen eserlerdeki gelenek etkisini de göstermeyi amaçlıyor.