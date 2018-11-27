Yeni Asya’dan köy okullarına kitap yardımı

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

Fuar kapsamında Büyük Şehir Belediyesi Gençlik Kurulu’nun başlattığı bir kampanya olan, köy okullarına kütüphane kampanyası için Şanlıurfa Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti. Kampanya hakkında bilgi veren Özçınar, kermes düzenlediklerini ve o kermes geliriyle raf yapılıp, kütüphanesi olmayan köy okullarına kütüphane yapacaklarını söyledi. Yeni Asya Neşriyat da bu kampanyaya kitap desteği yaptı. Yapılan sohbet sonrası “hediyeleşmek sünnettir” cümlesinine vurgu yapılarak hediyeleşme yapıldı. Hediye edilen kitaplar hakkında ayrıntılı bilgi veren Yeni Asya Neşriyat Satış Müdürü Cesim Aydın gençlerden kitapları okuyacaklarına dair söz aldı. Aynı zamanda gençlere “Bediüzzaman ve Gençlik” eki hediye edildi. Şanlıurfa - Fethiye Songül Akay

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