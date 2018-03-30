"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yeni Asya, Ege’nin en büyük kitap fuarında

30 Mart 2018, Cuma
Yeni Asya Neşriyat Ege’nin en büyük kitap fuarındaki yerini aldı. Bütün okurlarımızı bekliyoruz.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı bugün kapılarını açıyor. Bugün açılacak ve 10 gün sürecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı’nda 150 yazar ve 215 yayınevi Denizlililerle buluşacak. Yeni Asya Neşriyat da ilk kez katılacağı fuarda kitapseverlerle bir araya gelerek okur buluşmaları ve imza günleri düzenleyecek. Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, hazırladıkları fuar projeleri kapsamında, ikincisi düzenlenen Denizli Kitap Fuarı’na ilk kez katılacaklarını söyledi. Neşriyat olarak fuarları ön plana çıkardıklarını belirten Aydın, “Samsun, Ankara, İstanbul fuarlarından sonra Ege’nin en büyük kitap fuarındayız. Risale-i Nurlar’ı ve neşriyatımızı kitapseverle burada da buluşturacağız. Okur buluşmalarımız olacak. Denizli EGS Fuar alanı /105 nolu stantta olacağız. Yazarımız Süleyman Kösmene 6 Nisan günü bizlerle olacak. Okurlarımızın bu fuarda bizi yalnız bırakmayacağına eminiz” dedi.

FUARIN ONUR KONUĞU

Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı fuarın resmî açılış töreni 31 Mart 2018 Cumartesi saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için şehir merkezinden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Fuarın onur konuğu Klâsik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Denizlili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı olacak.

Denizli - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya neşriyat, fuar
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti can çekişiyor

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın

    Borçlar da büyüdü

    ‘Kanal’ İstanbul’a zarar

    "Suriye'den çok yakında çıkacağız''

    İsim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren siteler ile ilgili flaş karar

    Macar Bakandan tartışmalı 'sığınmacı - çingene' açıklaması

    Guterres'ten 'Soğuk Savaş' uyarısı: "Son derece endişeliyim''

    Rusya'dan 'karşı hamle' açıklaması

    Yaralı askerden acı haber!

    Türkiye için 'büyüme tahmini' açıkladı

    ''Şartlı tahliye kararı'' iptal edildi

    Bando Okulları Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe davasında karar

    Oyların 'yüzde 92’sini alarak yeniden Mısır Cumhurbaşkanı oldu

    İsrail: Savaş zamanında her şey meşrudur

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

    Çin - ABD gerilimi de tırmanıyor: ''Sonuna kadar gideriz''

    Sınırı geçen 2 Yunan askerin tutukluluğuna itiraza ret

    Açığa alındıktan sonra intihar eden doktorun telefonunda ByLock çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    M. Kemal çeşitlemesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken
    Genel

    İfade hürriyeti can çekişiyor
    Genel

    Altan için top İstinaf’ta
    İslam YAŞAR

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Barla ruhuyla yeni dünyanın inşası
    Genel

    Borçlar da büyüdü
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki kriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.