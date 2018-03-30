Yeni Asya, Ege’nin en büyük kitap fuarında

Yeni Asya Neşriyat Ege’nin en büyük kitap fuarındaki yerini aldı. Bütün okurlarımızı bekliyoruz.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı bugün kapılarını açıyor. Bugün açılacak ve 10 gün sürecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı’nda 150 yazar ve 215 yayınevi Denizlililerle buluşacak. Yeni Asya Neşriyat da ilk kez katılacağı fuarda kitapseverlerle bir araya gelerek okur buluşmaları ve imza günleri düzenleyecek. Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, hazırladıkları fuar projeleri kapsamında, ikincisi düzenlenen Denizli Kitap Fuarı’na ilk kez katılacaklarını söyledi. Neşriyat olarak fuarları ön plana çıkardıklarını belirten Aydın, “Samsun, Ankara, İstanbul fuarlarından sonra Ege’nin en büyük kitap fuarındayız. Risale-i Nurlar’ı ve neşriyatımızı kitapseverle burada da buluşturacağız. Okur buluşmalarımız olacak. Denizli EGS Fuar alanı /105 nolu stantta olacağız. Yazarımız Süleyman Kösmene 6 Nisan günü bizlerle olacak. Okurlarımızın bu fuarda bizi yalnız bırakmayacağına eminiz” dedi.

FUARIN ONUR KONUĞU

Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı fuarın resmî açılış töreni 31 Mart 2018 Cumartesi saat 11:00’da gerçekleştirilecek. Hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için şehir merkezinden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Fuarın onur konuğu Klâsik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Denizlili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı olacak.

Denizli - Yeni Asya