Yeni Asya gençleri kitap sergisi açtı

Hizmetlerine büyük bir şevkle devam eden üniversiteli gençler İstanbul Şirinevler Meydanında açtıkları stantta Risale-i Nurlar ile Yeni Asya Neşriyatın eserlerini sergileyerek ve anlatarak tanıtım yapıyorlar.

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