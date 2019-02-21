Yeni Asya Karabük fuarında

Karabük Belediyesi, Ekonomik kriz dolayısıyla Esnafa destek olmak için, 14-24 Şubat tarihleri arasında düzenlediği on günlük fuar şehir meydanında devam ediyor.

Fuarda yerini alan Karabük Yeni Asya Bölge Temsilcisi Şenel Toksöz, şöyle konuştu: “Bizde Yeni Asya Kitabevi olarak, Risale-i Nur ve yayınlarımızla fuara iştirak ettik. Tüm okuyucularımızı standımıza bekliyoruz. Bu sebeble fuarın organizasyonunda emeği geçenlere ve Belediye Başkanımız Rafet Vergili’ye teşekkür ederiz.” Karabük -Yeni Asya

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