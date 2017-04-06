Yeni Asya Neşriyat'a yoğun ilgi

Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı, 70’in üzerinde yayınevini buluşturan Şişli Kitap Günleri, 1 Nisan Cumartesi günü kapılarını açtı.

Şişli Belediyesi ve Küre Fuarcılık işbirliğiyle hazırlanan Şişli Kitap Günleri, 1-9 Nisan 2017 tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek. Yeni Asya Neşriyat standının yoğun ilgi gördüğü fuar, BlackOut Şişli Kültür ve Yaşam Merkezi’nde kitapseverleri bekliyor. Şişli Kitap Günleri süresince Şişli Belediyesi tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinden katılımcıları fuar alanına getirmek üzere ring seferleri düzenleniyor.

Okunma Sayısı: 387

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.