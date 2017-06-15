Yeni Asya Neşriyat Çarşamba kitap fuarındaydı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen “5. Çarşamba Kitap Fuarı” yoğun ilgi gördü.

Çarşamba Belediyesi Ali Fuad Başgil Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çarşamba Kitap Fuarı Adapark mevkiinde açıldı. 70’e yakın yayınevi ve yazarın katıldığı fuar 10 gün sürdü. Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı kitap fuarında, Yeni Asya Neşriyat Yazarlarından Mehmet Ali Kaya kitaplarını imzaladı. Yeni Asya Neşriyatı’n en çok talep gören kitapları Kur’ân-ı Kerîm, Yasinler, Risale-i Nur, Türkçe Mealli Cevşen, Hz. Ali, Peygamberimizin (asm) Hayatı, Radyolu Günler, Çocuklar İçin İman Serisi, Risale-i Nur’dan Hayat Prensipleri, Bediüzzaman Cevap Veriyor, Mahsun Serisi, Pozitif Pencere, Kendinizle Yürüyüşe Çıkın ve Peygamberimizin (asm) Hayatı Çizgi Roman Serisi oldu. Standı ziyaret eden Yeni Asya Neşriyat okuyucuları ve takipçileri Yeni Asya’nın çizgisinin iman ve Kur’ân dâvâsı olduğunu, maddî hiçbir çıkar gözetmeksizin Risale-i Nur Hakikatlerine sahip çıktıklarını, adalet, hukuk ve insanlık vurgusu yapan tek grup olduğunu söylediler. HABER: MUHAMMED KÖSEOĞLU

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