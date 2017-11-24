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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Yeni Asya Neşriyat CNR Mersin Kitap Fuarı’nda

24 Kasım 2017, Cuma
CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen 3. Mersin CNR Kİtap Fuarı, Yeni Asya Neşrİyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevİ ve yazarların katılımıyla açılıyor.

Mersİn ve bölgesinin en yenilikçi kitap fuarı olma amacıyla düzenlenen CNR Mersin Kitap Fuarı, 25 Kasım Cumartesi günü başlıyor. CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde 3 Aralık tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak fuar, yayıncılık dünyasının bütün taraflarını buluşturacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Basın Yayın Birliği desteğinde organize edilecek fuarda, 250’nin üzerinde yayınevi ve 450 marka okuyucularla buluşturacak. Sekiz gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak fuarda söyleşi, panel, seminer, şiir dinletileri ve çocuk faaliyetleriyle birlikte 500’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirilecek.

 

Yazarlar okurlarıyla buluşacak

Her yıl on binlerce ziyaretçiye ulaşan CNR Mersin Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar da ağırlanacak. Yeni Asya Neşriyat da fuar alanındaki standıyla kitapseverlere hizmet verecek. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Mersinlilerle buluşacak. Aynı zamanda imza günleri ve seminer programları olacak. CNR  Mersin Kitap Fuar’ında Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz “İttihattan Yeni Asya’ya”, Latif Salihoğlu “Demokrasi Tal(r)ihimiz”, Süleyman Kösmene “Kardeşlik Hukuku”, Yasemin Güleçyüz “Modern Zamanlarda Mahremiyet”, Ali Ferşadoğlu “Olağanüstü Hallerimiz” konulu seminerler vererek, kitaplarını imzalamak üzere kitapseverlerle buluşacak.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

 

Etiketler: yeni asya, kitap fuarı
Okunma Sayısı: 186
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