Yeni Asya Neşriyat ilgi odağı

Binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Beşinci günde, yazarımız Rifat Okyay kitaplarını imzaladı, okuyucularla sohbet etti.

300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nın beşinci gününde, yazarımız Rifat Oktay kitaplarını imzaladı, okucularıyla sohbet etti. Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarımız Rifat Okyay kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu. Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi görüyor.

İMZA PROGRAMI

Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. 23 Şubat Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir, 24 Şubat Ali Ferşadoğlu, 25 Şubat tarihinde de Süleyman Kösmene okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Fuarın son günü Süleyman Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.