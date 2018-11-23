Yeni Asya Neşriyat Şanlıurfa ve Mersin’de

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Şanlıurfa 2. Kitap Fuarı bütün kitapseverlere kapılarını araladı.
23 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında, Karaköprü Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda Yeni Asya Neşriyat A-403 No’lu stantta yerini aldı.
Yeni Asya Neşriyat’ın Şanlıurfa 2. Kitap Fuarı’yla eş zamanlı olarak katılacağı CNR Mersin Kitap Fuarı ise yarın (24 Kasım) başlıyor. 9 gün sürecek olan fuarda Yeni Asya Neşriyat, 1. salonda 14/C No’lu stantta bulunuyor. Yeni Asya Neşriyat, bütün okuyucularını ve kitapseverleri fuarlara bekliyor.
İstanbul – Yeni Asya