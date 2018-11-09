Yeni Asya Neşriyat TÜYAP’ta

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz Fuar bu yıl, “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleştiriliyor. Fuarda, Yeni Asya Neşriyat olarak “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” temasıyla yerimizi aldık. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12.salonunda bulunan standımıza bütün kitapseverleri bekliyoruz.

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