Yeni Asya’nın benzeri yok

Eskişehir Kitap Fuarında “Risale-i Nur’un medyadaki dili” konulu söyleşide konuşan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, “Kendisini Risale-i Nur’la tanımlayan Yeni Asya’nın Türkiye’de de, dünyada da emsali yok” dedi.

Eskişehir Kitap Fuarında kitaplarını imzaladıktan sonra katıldığı söyleşi programında Yeni Asya’nın kimliğini ve hizmetlerini anlatan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, gazetemizin yarım asırdır Bediüzzaman Said Nursî’nin yazdığı Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Güleçyüz konuşmasında, “Bediüzzaman Risale-i Nur’da iman hakikatlerini fenlerin rehberliğinde aklî ve mantıkî delillerle izah ve ispat etti. Kur’an’ı da, kâinatı da aynı Yaratıcının kaleminden çıkan kitaplar olarak yorumladı. Vicdanın dinî, aklın modern ilimlerle aydınlanacağını vurguladı. Materyalist ideolojilerin propagandalarıyla sarsılan imanları yeniden tahkim etti. Adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti olarak tanımladığı demokrasiye ayetler, hadisler ve Asr-ı Saadet başta olmak üzere İslam tarihindeki örnek uygulamalar ışığında sahip çıktı. Hürriyet ve adalet gibi değerleri İslamî referanslarla açıkladı. Yeni Asya da Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yayın esaslarını bu çerçevede belirledi” ifadelerini kullandı.

DARBELERLE MÜCADELE ETTİK

Yeni Asya’nın yayınlarında imanı, ahlâkı, hukuk ve adaleti, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri esas aldığını vurgulayan Güleçyüz, “Yeni Asya, darbelerle mücadele etti. 12 Mart’a da, 12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da boyun eğmedi. Ağır bedeller ödemesine rağmen asla taviz vermedi. Zalimin ve mazlumun kimliğine bakmadan, kim tarafından ve kime karşı yapılırsa yapılsın, zulüm ve haksızlıklara karşı kararlı bir duruş ortaya koydu. Kendisini, kimliğini ve çizgisini Risale-i Nur’la tanımlayan Yeni Asya’nın Türkiye’de de, dünyada da emsali yok.”