Yeni Asya standına ilgi büyük

İstanbul 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda her gün imza günü var ve standımıza ilgi büyük.

10 Mart Cumartesi günü açılıp 18 Mart’a kadar devam edecek olan İstanbul 5. Uluslararası CNR kitap fuarında Yeni Asya da yerini alarak ilk günden itibaren coşku ile karşılandı. Hergün yüzlerce yayınevinin davet ettiği yazarlar okurlarıyla buluşuyor, kitaplarını imzalatıyor ve fotoğraf çektiriyor. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgisi dikkatleri çekmeyi başardı.

Yeni Asya’yı tebrik ediyoruz

Bazı okurlar, “Yeni Asya’yı tebrik ediyoruz. Bu zor zamanda Hakk’ı haykıran tek gazete ve tek grup sizsiniz” diyerek tebrik ediyor. Kimisi de, “Bu kırmızı kitapları sizin kadar şık basan başka bir yayınevi görmedim” diyerek emeğinize sağlık diyor. Yeni Asya Neşriyat standının üzerinde bulunan kulede Bediüzzaman Said Nursi’nin posterinin devasa büyüklükte olması Yeni Asya’nın standının daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor.



Her gün bir yazarımız fuarda

Fuar sabah saatlerinde sakin, öğleden sonra ise yoğun bir ziyaretçi kitlesini misafir ediyor. Yeni Asya Standında ise gazetemiz köşe yazarı Rifat Okyay ve çizerimiz Hayrettin Ekmen kitaplarını imzaladılar, okurlarıyla sohbet ettiler. Saat 13.00 ile 18.00 arasında geçen programda, kitapseverler yazarlarımızı boş bırakmadılar. Yazarlarımızın konuk plduğu fuara tüm okurlarımızı bekliyoruz.

Can Kardeş CNR Kitap Fuarında

CNR Kitap Fuarı’nda çocuklar, Can Kardeş ile buluştu. Can Kardeş dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, kitaplarını imzalatmaya gelen çocuklarla sohbet ederek karikatürlerini çizdi.

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ