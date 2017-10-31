Yeni Asya Tokat Kitap Günleri’nde

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunun birlikte düzenlediği Tokat Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

31 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında açık olacak fuar, 9 gün boyunca Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda kitap severlerle buluşacak. Bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda yaklaşık 115 bin çeşitle 1 milyon kitap yer alacak. Fuar süresi boyunca söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler kitap günleri boyunca sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya gelecek. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere tüm seçkin eserlerini Tokatlılarla buluşturacak olan Yeni Asya Neşriyat da fuarda yer alacak. Yazarlarımız Mehmet Ali Kaya ile Demirhan Kadıoğlu da kitaplarını imzalamak üzere fuarda kitapseverlerle buluşacak. İstanbul - Kübra Örnek

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