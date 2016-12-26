Yeni Asya Vakfı’nda şevkli buluşma

Yeni Asya Vakfı’nda düzenlenen gençlerle buluşma faaliyeti Üniversiteli genç kızların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gençlerin katılımını sevindirici ve ümit verici bulan yönetici ve yazarlarımız, programı ‘şevk programı’ olarak nitelediler.

Gazetemiz yazarları ve yazıişleri ekibi gençlerle buluştu. İstanbul Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen programa yoğun katılım gösteren üniversiteli genç kızlar soruları ve görüşleriyle programa renk kattı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun konuşmasıyla başlayan programa Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, Yayın Koordinatörümüz Mustafa Döküler, Yazıişleri Müdürümüz ve çizerimiz İbrahim Özdabak’ın yanı sıra yazarlarımızdan Sebahaddin Yaşar, Yasemin Yaşar, Ahmet Battal, Yasemin Güleçyüz, Mehmet Ali Kaya ve Latif Salihoğlu ve Satış Müdürümüz Cesim Aydın katıldı.

‘Varlığınız bizlere şevk veriyor’

Sohbet ortamında geçen programda söz alan gençler gazetemizden beklentilerini dile getirdi. Yeni fikirlerin sunulduğu program karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Dinleyicilerin yoğun katılımını ve dikkatini sevindirici bulan yazarlarımız bu programı ‘şevk programı’ olarak değerlendirdiler ve gençlere ‘Varlığınız bizlere şevk ve heyecan veriyor’ dediler.

‘Herkesin yapacağı farklı bir iş var’

Gençleri gazetemizin Güneşli tesislerine dâvet eden Güleçyüz, neşriyat alanında yapılan hizmetlerin ve çalışmaların çeşitliliğinden bahsetti. Gençlerin farklı farklı bölümlerde okuyor olmalarına atıf yapan Güleçyüz, ‘Hepinizin yapacağı bir iş var’ dedi. Özdabak da şu ifadeleri kullandı: “Tahsil ettiğiniz ilminizle hizmetlere ve çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz. Biz ilminizin zekâtına talibiz.”

İstanbul - N. Nur Ener