Yeni bir kahraman doğuyor: Bilal

Şimdiden ödüller toplamaya başlayan son derece kaliteli bir projeye imza atıldı: Hz. Bilal bin Rebah, nam-ı diğer Bilal-i Habeşi’nin hayatını konu alan animasyon filmi çekildi.

Milyon dolarlık animasyon ve film endüstrisi her yıl yüzlerce yapımla karşımıza çıkarken İslâm dünyasının bu alanda yeterince kaliteli eserler çıkaramadığı bilinen bir gerçek. Anlaşılan bu durum bazılarını rahatsız etmiş ki, şimdiden ödüller toplamaya başlayan son derece kaliteli ve bir o kadar da ses getirecek bir projeye imza atmışlar. Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Barajoun Entertainment yapımı olan bu animasyon, türünün nadide örneklerinden. Hz. Bilâl bin Rebah, nam-ı diğer Bilâl-i Habeşi’nin hayatını konu alan animasyonun yönetmeni Ayman Cemal projeyle ilgili şöyle konuştu:

Çocuklara ilham verecek gerçek kahramanlar

“Bu animasyonu çekerken aslında gençliği hedefledim. Günümüz gençliği sürekli kurgusal karakterlerin olduğu filmler ve animayonlar izliyor. Dolayısıyla fikir şuydu: Bu boşluğu gerçek kahramanların gerçek hikâyelerini animasyonlarla anlatarak doldursak ne olur? Kesinlikle çocuklara ilham verecek bir olay. Hikâyeler ilham dolu olduğu kadar fantazi de içeriyor. Animasyon sektörü giderek büyüyen bir sektör. Umarım daha pek çok güzel yapımlar ve hikâyeler görürüz.”

Habeşli köle hürriyeti için savaşıyor

Filmde 1400 sene önce Habeşteyiz. Küçük Bilâl kahraman bir süvari olmayı hayâl ediyor. 7 yaşındayken, kız kardeşiyle birlikte kaçırılarak Arabistan’a götürüldüğünde ise açgözlülük ve zulümlere maruz kalıyor. Cesareti bileklerindeki kelepçeleri açacak kadar kuvvetli olan Bilal, burada hürriyetini kazanmak için savaşıyor. Adeta bir destan anlatan film, hayâlî bir süper kahramanı anlatmıyor. Aksine İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birinin derinliklerine iniyor. Bu filmi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de bu olsa gerek.

3.5 yıllık bir çalışma

Daha önce Shrek, Kung Fu Panda, Pi’nin Yaşamı gibi kaliteli yapımlarda görev almış kalifiye elemanlardan oluşan 360 kişilik bir ekip bu prodüksiyon için yaklaşık 3.5 yıl çalışmış. Animasyonun dikkat çeken bir diğer özelliği de 11 dakika 40 saniye süren savaş sahnesi. Binlerce asker, at ve devenin olduğu; animasyon tarihindeki en uzun savaş sahnesi olan bu sahnenin çekilmesi yaklaşık 1.5 sene sürmüş. 30 milyon dolar bütçeyle çekilen film 105 dakikalık. İlk olarak 9 Aralık 2015 tarihinde Dubai Film Festivalinde görücüye çıkan filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise 2 Haziran 2017 gibi gözüküyor. Cannes Film Festivali sürecinde Animasyon Günü’nde “En iyi ilham verici film” seçilen animasyon aynı zamanda Asya Pasifik Ekran Ödülleri’nde “En iyi animasyon” dalında aday ve 89. Akademi Ödülleri animasyon kategorisi için değerlendirmeye sunuldu.

Uluslararası çapta bir çalışma

Filmin müziklerini ise Karayip Korsanları, Melekler ve Şeytanlar, Bakış Açısı gibi pek çok Hollywood yapımı filmin müziklerini besteleyen İzlandalı sanatçı Atli Örvarsson bestelemiş. İngilizce olarak çekilen animasyonu seslendirenler ise Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian McShane gibi dünyaca ünlü Holywood oyuncuları.

Tarihin unuttuğu kahramanlar

Animasyonun yönetmen ve yapımcılarından Ayman Cemal, hikâyeyi anlatış bakımından Yüzüklerin Efendisi adlı filmden esinlendiklerini belirtti. Amaçlarının değerli animasyonlar üretmek ve gençliğe ilham kaynağı olmak olduğunu ifade eden Cemal, tarihin unuttuğu kahramanları anlatmak istediklerini belirtti. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından kahramanları araştırarak, sadece kitaplardan okunan kahramanların hikâyelerini ilham verici bir şekilde animasyonlara dönüştürmeyi hedeflediklerini de ekledi.

Haber: Emİne Ç. Sultan

(Genç Yaklaşım dergisi, Şubat 2017)