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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yeni nesil kütüphane

23 Mayıs 2018, Çarşamba 00:44
Beylikdüzü Belediyesi, kitapların yerine teknolojik gelişimlerin adım adım takip edileceği bilgisayarlarla yeni nesil için büyük bir kütüphane kurdu.

Gelişen teknoloji ile birlikte muhtevası tamamen değişime uğrayan kütüphanelerde de kitaplar yavaş yavaş raflardan kalkıyor ve bilgisayar ortamına giriyor. Bu değişime ayak uyduran de, teknolojiyi ve gelişimleri adım adım takip edebilecek yeni nesile uygun büyük bir kütüphaneyi kullanıma hazırladı. 

Yaşar Kemal Kütüphanesi, İstanbul’da ilçe belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

55 bin kitap var

Merkez Kütüphaneleri boyutunda olan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin 80 bin adet kitap kapasitesi bulunuyor. Şu anda yeni açılmasına rağmen kütüphanede kitap sayısı 55 bin ve oturma kapasitesi 300 kişilik. Haftanın 7 günü 09.00 - 20.30 arasında hizmet veriliyor. Kütüphanenin açılmasının üzerinden 1 hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Yaşar Kemal Kütüphanesi günde bin kişiyi ağırlıyor. 

Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane İşleri Müdürlüğü Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar, vatandaşların Yaşar Kemal Kütüphanesi’nden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Özellikle Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin kapasitesinin geniş olması ve son teknolojiyle hizmet vermesi genel memnuniyetin en dikkat çeken sebepleri olarak gösteriliyor” dedi.

Erişilebilir Kütüphane 

Bilgiye erişim herkesin hakkıdır’ sloganıyla çıktıkları yolda Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Erişilebilir Kütüphane adında bir bölümleri olduğunu ifade eden Çuhadar, “Erişilebilirlik Yasası’na göre yüzde yüz uyumlu çalışıyoruz. İçerisinde görme engelliler için sesli kitapların seslendirileceği bir kabinimiz mevcut. Ortopedik engelli birisinin bilgisayarda her türlü işlemi gerçekleştirmesi için gerekli ekipmanlarımız var. Az görenler, görmeyenler ve işitme engellilerde ortopedik engelliler için bilgiye kolay ulaşmalarını sağlayacak tüm teknik detayları burada mevcut” açıklamalarında bulundu.

ODTÜ ile işbirliği içindeyiz

Hacettepe Üniversitesi ile Bill ve Melinda Gates Vakfı ile ortaklaşa yürütülen önemli bir proje hakkında da bilgi veren Çuhadar, “Dezavantajlı grupları hedef aldığımız bir proje bu. 

Herkes için kütüphane projesinde canlı konferanslar veriyoruz. Uzmanlarla direkt iletişime geçip soru-cevap yöntemini kullanıyoruz. 

Herkes için kütüphane projemizde ODTÜ ile işbirliği içerisinde sertifikalı eğitim programlarımızda projelerimizde mevcut. Her türlü kariyer planlama, Microsoft programları eğitimi vs. kütüphanemiz bünyesinde yer almakta” diye konuştu.

İstediği kitaba anında ulaşıyor

Kütüphane’ye gelen öğrenciler danışma bankosunda bulunan monitöre kitabın ismini yazıyor ve kitabın kaç adet, hangi rafta ve nerede olduğuna dair bir bilgi fişi alarak istediği kitaba anında ulaşabiliyor. Ödünç alma sistemiyle ayrıca bir kişi 3 kitabı 15 gün boyunca kullanabiliyor. Her kitapta mevcut olan çiplerle kitaplar radyo frekansları ile takip edilebiliyor. İnternet erişim merkezinde ise çağdaş kütüphanecilik hizmeti veriliyor. Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşlar için ise kütüphane de onların fizikî özelliklerine uygun ödünç alma sistemiyle kitaplar engelli vatandaşların göz hizasına kadar inebiliyor.

DHA

Etiketler: kütüphane, beylikdüzü
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