Yrd. Doç. Dr. Harmancı: Bu zehirlerden okuyarak temizlendim

Derdin varsa oku...

Modern çağda insanların sürekli zehirlenme yaşadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Harmancı bu zehirlerin okuyarak temizlendiğini belirtti.

Toplumu geleceğe aktaracak olan en önemli kurumların sohbet geleneği olduğunu belirten İlahiyatçı yazar Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harmancı gençlere seslenerek dilimizi ve kimliğimizi koruyalım çağrısında bulundu.

Dünya Bizim’de yer alan habere göre iyi bir okur olmak gerektiğinin altını çizen Harmancı, “Bizi geleceğe taşıyacak en büyük geleneğimiz sohbet geleneğidir. Sohbet geleneğini korumak ve devam ettirmek için elimizden gelen tüm gayretimizi sarf etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iyi bir okur olmamız gerekiyor. Eğer iyi bir okur olmazsak, dilimizi ve kimliğimizi koruyamazsak yirmi sene sonra burada konuşanlar çok kötü bir Türkçe ile konuşacaklar. Onlarla anlaşmakta bile zorluk çekeceğiz” dedi.

Önce biz okumalıyız

Yetişkinlerin gençlere sürekli telkinlerde bulunduğunu belirten Harmancı, “İnsan, öğrenme yeteneğine sahip tek varlıktır. İnsan, var olan bilgisinin üzerine bir şeyler koyup onu ilerletebilen tek beşerdir. En büyük yanlışımız çocuklara, gençlere durmadan ‘oku, oku’ direktifinde bulunmamızdır. Yapmamız gereken önce bizim okumamız, bizim halimizle bütünleşmemizdir”

Akıl Allah'ın hediyesidir

Anadolu irfanı ve hikmetinin bizim damarlarımızdaki asil duygular olduğunu belirten Harmancı, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bugünün hastalıklarını görmezden gelemeyiz. Çünkü bugünün hastalıkları bizi öz benliğimizden uzaklaştırıyor. Yaşadığımız modern çağda sürekli zehirlenme yaşıyoruz. Bunlar düşünsel zehirlenme, kimyasal zehirlenme ve dijital zehirlenmedir. Üretim içeriğini çok fazla bilmediğimiz, yediğimiz, içtiğimiz ve kullandığımız birçok ürünle kimyasal zehirlenmemiz gerçekleşiyor. Ellerimizden hiç düşürmediğimiz telefonlar bir hastalıktır. Elektronik telefonlar, akıllı telefon değildir. Çünkü akıl kutsal bir şeydir; Allah’ın (cc) insana hediyesi, armağanıdır.”

İstanbul – Yeni Asya

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