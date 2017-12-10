Amsterdam’da, düzenlenen “Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” adlı tek kişilik gösteri sanatseverlerin beğenisini topladı ve ilgiyle takip edildi.

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da, tek kişilik “Yunus Emre” gösterisi düzenlendi. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” adlı tek kişilik gösteri sanatseverlerin beğenisini topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen gösteride, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Kıvanç Nalça sahne alarak halk şairi Yunus Emre’yi anlattı. Nalça “Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” adlı oyunla, açılışını Üsküp’te yaptıkları Avrupa turnesini Londra’da tamamlayacaklarını söyledi.

Dünyaya tanıtmak istiyoruz

Amaçlarının Yunus Emre’yi dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Nalça, “Yunus, Anadolu kültüründe, İslâm anlayışı ve tasavvuf kültüründe de apayrı bir önemi olan şahsiyettir. Yunus’un, Türkçenin ‘Süt dişi’ olduğuna inananlardanız. Avrupa’daki gençlerimize, insanlarımıza Türkçeyi öğretmemiz lâzım. Bunun akademik yolları var, fakat tiyatroda Yunus’un şiirlerinden ve sözlerinden örneklerle yapılanında başka bir örgün eğitimi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sanatın ve tiyatronun içten ışıtan bir gücü olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Nalça, gösteri sonrası “Aşk yolunda bir derviş Yunus Emre” adlı kitabını imzaladı.