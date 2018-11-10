Zamana direnen Ahi Çarşısı küllerinden doğdu

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle önemini yitirmeye başlayan tarihi Uzun Çarşı, yenilenen görünümüyle kentin gözdesi oldu.

Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait Ahi ocaklarının bulunduğu kent merkezideki Kalehöyük'ün yanında yer alan Osmanlı döneminden kalan Uzun Çarşı, tam kuruluş tarihi bilinmese de yüzyıllardır kent ticaretine hizmet etti. 1933 yılında çıkan büyük yangında tahrip olan üstü kapalı çarşı, dönemin valisi tarafından üstü açık hale getirilerek Ahi esnafı için yeniden düzenlendi. Yeni iş merkezlerinin yapılmasıyla eski görkemli günlerini kaybetmeye başlayan ve zamana direnen Uzun Çarşı'nın yeniden canlandırılarak Ahi esnafına yakışır hale getirilmesi için Kırşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Proje kapsamında çarşıdaki 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı, sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirildi. AA

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