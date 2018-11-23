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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

'Zarafetin Keşfi' hat sergisi ziyaretçilerini bekliyor

23 Kasım 2018, Cuma 16:40
Hattat Akkaya, "İnsanlar sanat deyince farklı çizgiler, yeni şeyler arıyorlar. Bizim çizgimiz de tam olarak bu isteğin karşılığı. İnsanlara görsel ziyafet lezzeti sunuyoruz." dedi.

 

Hattat Bilal Akkaya'nın "Zarafetin Keşfi" isimli hat sergisi, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO'da sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçının "İstanbul" koleksiyonundaki eserlerinden Türk bayrağının hat sanatıyla yorumlandığı özel çalışmasına kadar 25 özgün eser yer aldı.

Açıklama yapan Akkaya, MÜSİAD fuarını yurt içinden ve dışından çok sayıda misafirin ziyaret ettiğini anımsatarak, "Hem dostlarla selamlaşmak hem de fuara gelen insanların gözüne ve gönlüne dokunmak istedim." dedi. 

Bazı hattatların tarzlarının isimleriyle bilinir hale geldiğini, kendi çalışmalarını da özgün bir tarzda tasarlamaya çalıştığını kaydeden Akkaya, "Sanat camiası eserlerimizi 'Bilal Akkaya tarzı' olarak isimlendiriyor, bu da bizim kendi markamızın oluşmasını sağlıyor." dedi. 

"Yeni bir çizgi ortaya koymaya çalışıyorum"

Hattat Akkaya, tasarım yaparken diğer sanatçıların eserlerine, hatta kendi önceki çalışmalarına dahi benzememesi için özen gösterdiğini vurgulayarak, "Her bir eserimi hazırlarken yenilikçi bakış açımı yansıtmaya, yeni bir çizgi ortaya koymaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kurumsal firmaların mesajlarını hat sanatıyla yorumladığı yeni çalışmalarının da olduğunu belirten Akkaya, İstanbul Havalimanı'nın kulesinin maketine bakarak "Allah-u Ekber" yazısıyla tasarladığı tablonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildiğini hatırlattı. 

"Bu tarz çalışmaları ilk defa görüyoruz"

Fuardaki sergiyi ziyaret edenlerin "Bu tarz çalışmaları ilk defa görüyoruz. Çok orijinal eserler." gibi ifadelerle hayretlerini ifade ettiklerini söyleyen Akkaya, serginin beklentilerinin üzerinde ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

"İnsanlar sanat deyince farklı çizgiler, yeni şeyler arıyorlar. Bizim çizgimiz de tam olarak bu isteğin karşılığı. İnsanlara görsel ziyafet lezzeti sunuyoruz." diyen Akkaya, yeni çizgiler arayan bütün sanatseverleri sergiye beklediklerini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 40 yıldır 500'den fazla modern hat çalışmasına imza atan Akkaya'nın "Zarafetin Keşfi" isimli sergisi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Zonguldak'ta 1964 yılında dünyaya gelen hattat Bilal Akkaya, reklam sektöründeki başarılı çalışmalarını 1980'de eğitimini almaya başladığı hat sanatıyla birlikte icra etmeye devam ediyor.

Saim Özel'den icazet alan Akkaya, geleneksel hat çizgisini modern bakış açısıyla yorumlayarak çağdaş ve özgün tasarımlara imza atan bir hattat olarak tanınıyor. 

AA

Etiketler: Hattat, Müsiad, Expo, Cnr
Okunma Sayısı: 82
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