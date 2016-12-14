Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah size kendinizden bir misal vermektedir: Size verdiğimiz rızıklarda, emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız? Düşünen millete âyetleri böylece uzun uzadıya açıklarız.
Rum Sûresi: 28
HADİS:
Sehl ibni Sâd’dan (ra) rivayetle Taberanî’nin Kebîr’inden:
Çalgı âletleri, şarkıcı kadınlar ortaya çıkıp içkinin helâl görüldüğü ahirzamanda yere batmalar, taş yağmaları, suret değişmeleri olacaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 2393