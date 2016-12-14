Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Allah size kendinizden bir misal vermektedir: Size verdiğimiz rızıklarda, emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız? Düşünen millete âyetleri böylece uzun uzadıya açıklarız. Rum Sûresi: 28 HADİS: Sehl ibni Sâd’dan (ra) rivayetle Taberanî’nin Kebîr’inden: Çalgı âletleri, şarkıcı kadınlar ortaya çıkıp içkinin helâl görüldüğü ahirzamanda yere batmalar, taş yağmaları, suret değişmeleri olacaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2393

Okunma Sayısı: 791

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.