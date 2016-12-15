Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Doğrusu Allah’a ortak koşarak zulmedenler, hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heveslerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığına kim doğru yolu gösterebilir? Onları azaptan kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Rum Sûresi: 29 HADİS: Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor: Âhirzamanda bazı polisler bulunur ki sabah-akşam Allah’ın gazabına uğramış olarak çıkarlar. Onlara dost ve sırdaş olmaktan sakın. Camiü’s-Sağir, No: 2394

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