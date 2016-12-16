Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Yüzünü hak din olan İslâma çevir-o fıtrat dini ki, Allah insanları o din üzerine yaratmıştır. Allah yaratışını değiştirecek değildir; siz de Allah’ın yarattığını değiştirmeyin. İşte dosdoğru din budur; lâkin insanların çoğu bilmez. Rum Sûresi: 30 HADİS: Abdullah ibni el-Hars’dan (ra) rivayetle: Benden sonra bazı devlet başkanları ortaya çıkacak. Fitne onların kapılarında develerin dinlenme yerlerine çöktükleri gibi yerleşecek. Onlar bir o kadarını dininden almadan hiçkimseye birşey vermezler. Camiü’s-Sağir, No: 4771

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