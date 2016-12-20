Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Böylece onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük ederler. Dünyadan nasiplenmeye devam edin; âkıbetinizi yakında bileceksiniz. Rum Sûresi: 34 HADİS: İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: Ümmetimden Kur’ân’ı okuyan, dini güzelce öğrenen bir topluluk çıkacak, şeytan bunlara gelip “şu idarecinin yanına varsanız da dünyanızı yoluna koysa, siz de gizli gizli dininizi yaşasanız” diye vesvese verecek. Fakat bu mümkün olmaz. Diken ağacından dikenden başka bir şey toplanmadığı gibi bu idarecilerin yakınlığından da günahtan başka birşey elde edilmez. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4778

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