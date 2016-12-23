23 Aralık 2016, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar görmedi mi ki Allah dilediği kulunun rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır? Îmân eden bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır.
Rum Sûresi: 37
HADİS:
İbni Ömer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Ümmetimde kaderi inkâr eden bazı insanlar çıkacak.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4783
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