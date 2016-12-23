Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET:

Onlar görmedi mi ki Allah dilediği kulunun rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır? Îmân eden bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır.

Rum Sûresi: 37

HADİS:

İbni Ömer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Ümmetimde kaderi inkâr eden bazı insanlar çıkacak.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4783