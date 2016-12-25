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25 ARALIK 2016 PAZAR - YIL: 47

Günün Ayet ve Hadisi

25 Aralık 2016, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Halkın malından kendinize daha fazlasını çekmek niyetiyle, karşılığında menfaat umarak yaptığınız bağışlar Allah katında ziyadeleşmez, size bir sevap bırakmaz. Allah'ın rızâsını isteyerek verdiğiniz zekâtlara gelince, işte onu verenler, mallarının bereketini ve sevaplarını kat kat arttıranların tâ kendileridir.

Rum Sûresi: 39

HADİS:

Ebu'd-Derda'dan (ra) rivayetle:

Hayırlı işlerde yarışırken önde olanlarla ortada olanlar Cennete girerler. Hâkim'in Müstedrek'inden.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4790

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