Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, sonra tekrar diriltecek olan Allah’tır. Şerikleriniz içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Rum Sûresi: 40 HADİS: Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: Dulların ve yoksulların geçimini sağlamak için çabalayan, Allah yolunda cihad eden veya gece ibadet yapıp gündüz oruç tutan kimse gibidir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4791

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