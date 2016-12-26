Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, sonra tekrar diriltecek olan Allah’tır. Şerikleriniz içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Rum Sûresi: 40
HADİS:
Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:
Dulların ve yoksulların geçimini sağlamak için çabalayan, Allah yolunda cihad eden veya gece ibadet yapıp gündüz oruç tutan kimse gibidir.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4791