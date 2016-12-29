Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Yüzünü dosdoğru din olan hak dine çevir-Allah tarafından öyle bir gün gelip çatmadan önce ki, o günü geri çevirecek hiç kimse yoktur ve o gün Cennetlikler ve Cehennemlikler ayrı ayrı fırkalara ayrılacaklardır. Rum Sûresi: 42 HADİS: Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: Cömert Allah’a yakın, insanlara yakın, Cennete yakındır. Cehennemden ise uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, insanlardan uzak, Cennetten uzaktır, Cehenneme ise yakındır. Cömert olan cahil Allah’a, kendini ibadete veren cimri kimseden daha sevimlidir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4804

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