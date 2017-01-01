Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar, ilâh olduğuna dâir hiçbir delil bulunmayan bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz Banadır; yaptıklarınızı o zaman Ben size haber vereceğim.
Ankebut Sûresi: 8
HADİS:
Cabir (ra) rivayet ediyor: Vakarlı olun ey Allah’ın kulları, vakarlı olun.Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle: Ağırbaşlılık kazanç, onu terk etmek ise zarardır.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4812