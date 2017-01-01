Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET:

Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar, ilâh olduğuna dâir hiçbir delil bulunmayan bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz Banadır; yaptıklarınızı o zaman Ben size haber vereceğim.

Ankebut Sûresi: 8

HADİS:

Cabir (ra) rivayet ediyor: Vakarlı olun ey Allah’ın kulları, vakarlı olun.Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle: Ağırbaşlılık kazanç, onu terk etmek ise zarardır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4812