Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Halbuki onlar, üzerlerine yağmur yağmadan önce ümitsizliğe düşmüşlerdi. Rum Sûresi: 49 HADİS: Enes (ra) rivayet ediyor: İdareci Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Onu aldatan hak yoldan sapmıştır. Onun iyiliğini düşünüp yol gösteren ise doğru yoldadır. Beyhakì’nin şi’bü’l-İman’ından. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4818

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