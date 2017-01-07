Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: O körleri ise sapıklıklarından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak âyetlerimize îmân edenlere sözünü işittirebilirsin; çünkü onlar hakka teslim olmuş Müslümanlardır. Rum Sûresi: 53 HADİS: İbni Ömer (ra) rivayet ediyor: Hoşlandığı bir konuda olsun, olmasın Allah'a isyan ile emredilmedikçe idarecisinin sözünü dinleyip itaat etmek, her Müslüman şahıs üzerine bir haktır. Allah'a isyan olan birşey kendisine emredildiğinde ise dinleyip itaat etme sorumluluğu yoktur. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4827

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