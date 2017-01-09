Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: O Allah ki, sizi âciz ve zayıf bir damla sudan yarattı; sonra bu zayıflığın ardından size gençlik kuvvetini verdi; sonra da bu kuvvetin ardından tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. O herşeyi hakkıyla bilir; O herşeye hakkıyla kàdirdir. Rum Sûresi: 54 HADİS: İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: Misvak ağzı temizler, Allah’ın rızasını kazandırır ve gözü parlatır. Taberanî’nin Evsat’ından. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4833

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