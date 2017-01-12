Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET:

Zâlimlere o gün mâzeretleri bir fayda vermez; onlardan Allah'ın rızâsını kazandıracak birşey yapmaları da artık istenmez.

Rum Sûresi: 57

HADİS:

İbni Mes’ut'den (ra) rivayetle:

Selâm Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah onu yeryüzüne indirmiştir. O halde aranızda selâmı yayınız. Müslüman bir kişi bir topluluğa uğrar, onlara selâm verir, onlar da selâmını alırlarsa, selâmı başlattığı için veren kişi o topluluktan bir derece üstün olur. Eğer almazlarsa onlardan daha hayırlı ve daha temiz olan melekler alırlar.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4846