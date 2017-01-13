Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET:

And olsun ki, Biz bu Kur’ân’da her türlü misâli çeşitli şekillerde açıkladık. Sen onlara bir delil getirsen, o inkâr edenler “Siz bâtıl şeyler uydurup duran kimselerden başka birşey değilsiniz” derler.

Rum Sûresi: 58

HADİS:

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: Selâm Allah’ın isimlerinden büyük bir isimdir. Onu kulları arasına bir teminat vesilesi kılmıştır. Dolayısıyla Müslüman, Müslümana selâm verince artık selâm verdiği kimseyi hayrın dışında bir şeyle anması haramdır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4847