Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, Biz bu Kur’ân’da her türlü misâli çeşitli şekillerde açıkladık. Sen onlara bir delil getirsen, o inkâr edenler “Siz bâtıl şeyler uydurup duran kimselerden başka birşey değilsiniz” derler.
Rum Sûresi: 58
HADİS:
İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: Selâm Allah’ın isimlerinden büyük bir isimdir. Onu kulları arasına bir teminat vesilesi kılmıştır. Dolayısıyla Müslüman, Müslümana selâm verince artık selâm verdiği kimseyi hayrın dışında bir şeyle anması haramdır.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4847