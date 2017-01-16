Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​AYET: Elif lâm mim. Bunlar o hikmet dolu kitabın âyetleridir. O, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunan kimseler için bir hidâyet ve rahmettir. Onlar namazlarını dos doğru kılarlar ve zekâtlarını verirler. Onlar, âhirete de kesin olarak îmân etmiş kimselerdir. Lokman Sûresi: 1-4 HADİS: Abdullah ibni Cafer (ra) rivayet ediyor: Ümmetimin en kötüleri nimetler içinde gözünü açan, onunla beslenen, türlü türlü yiyecekler yiyen, çeşit çeşit elbiseler giyinen, değişik değişik binitlere binen ve avurtlarını şişire şişire konuşan kimselerdir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4860

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