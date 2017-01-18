18 Ocak 2017, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnsanlardan öylesi vardır ki, halkı fark ettirmeden ve hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak için boş söz ve eğlencelere müşteri çıkar. İşte onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır.
Lokman Sûresi: 6
HADİS:
Muaz ibni Cebel (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: İnsanların en şerlisi, insanlar arasındaki kötü âlimlerdir.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4864
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