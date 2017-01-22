Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Şu gördüğünüz gökleri direksiz olarak O yarattı; dünya sizi sarsmasın diye dağları dikti; yürüyen her türlü canlıyı yeryüzüne yaydı. Biz gökten de bir su indirdik ki, onunla yeryüzünde her güzel ve faydalı çiftten bitkiler yeşerttik. Lokman Sûresi: 10 HADİS: Ebu Hüreyre (ra) Resulullah Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Mü’minin şerefi, geceleyin namaz kılması, izzeti de insanların elindekine karşı bir beklenti içerisinde olmamasıdır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4883

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.