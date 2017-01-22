Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şu gördüğünüz gökleri direksiz olarak O yarattı; dünya sizi sarsmasın diye dağları dikti; yürüyen her türlü canlıyı yeryüzüne yaydı. Biz gökten de bir su indirdik ki, onunla yeryüzünde her güzel ve faydalı çiftten bitkiler yeşerttik.
Lokman Sûresi: 10
HADİS:
Ebu Hüreyre (ra) Resulullah Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Mü’minin şerefi, geceleyin namaz kılması, izzeti de insanların elindekine karşı bir beklenti içerisinde olmamasıdır.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4883