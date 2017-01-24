Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki Biz Lokman’a hikmet verdik ve “Allah’a şükret” dedik. Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse, muhakkak ki Allah ganîdir, sizin şükrünüze ihtiyacı yoktur; hamd edilmeye lâyıktır ve şükredenlerin mükâfâtını daha güzeliyle verir.

Lokman Sûresi: 12

HADİS:

Mugîre bin şu’be (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Kıyamet günü Sırat Köprüsü üzerinde mü’minlerin parolası “Rabbim, kurtuluş ver, kurtuluş ver” olacaktır.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4884