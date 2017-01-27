Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Eğer ilâh olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan birşeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna tâbi ol. Sonunda dönüşünüz Banadır; yaptıklarınızı Ben size haber vereceğim. Lokman Sûresi: 15 HADİS: Hz. Ali’den (ra) rivayetle: şefaatım, ümmetimden Ehl-i Beytimi sevenler içindir. Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4894

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