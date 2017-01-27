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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Günün Ayet ve Hadisi

27 Ocak 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Eğer ilâh olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan birşeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna tâbi ol. Sonunda dönüşünüz Banadır; yaptıklarınızı Ben size haber vereceğim.

Lokman Sûresi: 15

HADİS:

Hz. Ali’den (ra) rivayetle: şefaatım, ümmetimden Ehl-i Beytimi sevenler içindir.

Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4894

Okunma Sayısı: 98
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